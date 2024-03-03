Бывший игрок НБА приговорён к пожизненному заключению

Бывший игрок НБА 39-летний Рашид Бёрд был приговорён к тюремному заключению сроком от 90 лет до пожизненного за серию сексуальных нападений.

Полицейское управление Лос-Анджелеса (LAPD) сообщило, что расследование в отношении Бёрда началось в 2019 году. Одна из жертв заявила, что подверглась сексуальному насилию с его стороны, сообщает deadline.com.

«В ходе расследования детективы узнали, что в 2010 году Бёрд был осужден за сексуальное насилие в отношении другой жертвы.

Детективы также выяснили, что Бёрд был арестован за сексуальное насилие над молодой женщиной в штате Вашингтон в 2005 году», — говорится в заявлении полиции Лос-Анджелеса.

Согласно отчётам, сначала Бёрд очаровывал своих жертв, а затем становился жестоким.

«Он начинал как обаятельный человек, играя на своем статусе спортсмена и псевдознаменитости, но это быстро переросло в изнасилования и насилие»

В 2008 году Бёрд снялся в баскетбольной комедии «Полупрофессионал» с Уиллом Ферреллом в главной роли. Он также снялся в короткометражном документальном фильме Bring Your 'A' Game. В сезоне-2008/2009 он сыграл 22 матча за команду «Лос-Анджелес Д-Фендерс» в Лиге развития НБА.