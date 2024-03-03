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Видеообзор матча «Автодор» — «Минск» в Единой лиге

Видеообзор матча «Автодор» — «Минск» в Единой лиге
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Сегодня, 3 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» принимал «Минск».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 80:76 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Первую четверть «Автодор» выиграл со счётом 19:12. К большому перерыву саратовцы довели преимущество до 11 очков — 34:23. В третьей четверти гости на одно очко сократили отставание.

Но в заключительной четверти «Автодор» прибавил и к финальной сирене довёл преимущество до 23 очков. Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Рэйшон Хэммондс — на его счету 23 очка.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 58
Минск
Минск
Автодор: Хэммондс - 23, Ньюмэн - 14, Беслач - 13, Гаррет - 9, Торнвелл - 6, Мавра - 5, Фридзон - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 2, Наумов, Петенев, Фёдоров
Минск: Коско - 12, Борисевич - 12, Аладко - 9, Микульский - 8, Дуду - 5, Чебашек - 5, Куратник - 4, Огунгбени-Джексон - 2, Стубеда - 1
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