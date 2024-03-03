Видеообзор матча «Автодор» — «Минск» в Единой лиге

Сегодня, 3 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором саратовский «Автодор» принимал «Минск».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 80:76 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Первую четверть «Автодор» выиграл со счётом 19:12. К большому перерыву саратовцы довели преимущество до 11 очков — 34:23. В третьей четверти гости на одно очко сократили отставание.

Но в заключительной четверти «Автодор» прибавил и к финальной сирене довёл преимущество до 23 очков. Самым результативным игроком матча стал центровой хозяев Рэйшон Хэммондс — на его счету 23 очка.