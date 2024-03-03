Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Руна — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богичевич объяснил, почему недоволен игрой «Автодора», несмотря на разгром «Минска»

Богичевич объяснил, почему недоволен игрой «Автодора», несмотря на разгром «Минска»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич отреагировал на победу своих подопечных в матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» — 81:58.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«В первую очередь хочу поздравить команду и поблагодарить болельщиков. В действительности итоговая разница в счёте не отражает реального соотношения сил на паркете. Мы ожидали, что матч получится непростым. Считаю, на качестве нашей игры сказалось давление от крупной победы над «Минском» месячной давности и продолжительный перерыв в чемпионате.

Сегодня соперники составили нам серьёзную конкуренцию. Как и в последнем товарищеском матче, я не удовлетворён количеством потерь, 21 — недопустимо много. Сейчас нам нужно провести работу над ошибками и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 58
Минск
Минск
Автодор: Хэммондс - 23, Ньюмэн - 14, Беслач - 13, Гаррет - 9, Торнвелл - 6, Мавра - 5, Фридзон - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 2, Наумов, Петенев, Фёдоров
Минск: Коско - 12, Борисевич - 12, Аладко - 9, Микульский - 8, Дуду - 5, Чебашек - 5, Куратник - 4, Огунгбени-Джексон - 2, Стубеда - 1
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android