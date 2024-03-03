Богичевич объяснил, почему недоволен игрой «Автодора», несмотря на разгром «Минска»

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич отреагировал на победу своих подопечных в матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» — 81:58.

«В первую очередь хочу поздравить команду и поблагодарить болельщиков. В действительности итоговая разница в счёте не отражает реального соотношения сил на паркете. Мы ожидали, что матч получится непростым. Считаю, на качестве нашей игры сказалось давление от крупной победы над «Минском» месячной давности и продолжительный перерыв в чемпионате.

Сегодня соперники составили нам серьёзную конкуренцию. Как и в последнем товарищеском матче, я не удовлетворён количеством потерь, 21 — недопустимо много. Сейчас нам нужно провести работу над ошибками и сосредоточиться на следующей игре», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».