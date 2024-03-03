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Рэйшон Хэммондс отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»

Рэйшон Хэммондс отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»
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Центровой саратовского «Автодора» Рэйшон Хэммондс прокомментировал выступление своей команды в победном матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (81:58).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Матч получился тяжёлым после 20-дневного перерыва. Мы старались вернуться в ритм, следовать игровому плану и добились победы. Но это только первая игра. Впереди нас ждёт встреча с МБА. Нужно продолжать двигаться вперёд.

Мне очень понравилась поддержка болельщиков. Сегодня трибуны были заполнены. Нам нужна ваша энергия в каждом матче. С ней мы играем лучше», — приводит слова Хэммондса пресс-служба «Автодора».

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