Рэйшон Хэммондс отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»

Центровой саратовского «Автодора» Рэйшон Хэммондс прокомментировал выступление своей команды в победном матче в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском» (81:58).

«Матч получился тяжёлым после 20-дневного перерыва. Мы старались вернуться в ритм, следовать игровому плану и добились победы. Но это только первая игра. Впереди нас ждёт встреча с МБА. Нужно продолжать двигаться вперёд.

Мне очень понравилась поддержка болельщиков. Сегодня трибуны были заполнены. Нам нужна ваша энергия в каждом матче. С ней мы играем лучше», — приводит слова Хэммондса пресс-служба «Автодора».