«Уралмаш» с разгромным счётом обыграл на выезде «Руну»

На стадионе «Динамо» в Москве завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором «Руна» принимала «Уралмаш». Встречу обслуживала бригада арбитров в составе Станислава Валеева, Ивана Бахтеева и Антона Сазонова. Победу одержали гости со счётом 102:74.

Стоит отметить, что команда из Екатеринбурга выиграла все четыре четверти. Уже в первой десятиминутке подопечные Милоша Павичевича обеспечили себе преимущество с разницей в девять очков, а на большой перерыв ушли с отрывом в «+21». Третья и четвёртая четверти также прошли под диктовку гостей, что привело их к победе с разгромным счётом.

«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Единой лиги, имея в своём активе 47 очков. «Руна» идёт четвёртой — 41 очко.