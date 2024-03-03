«Уралмаш» с разгромным счётом обыграл на выезде «Руну»
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На стадионе «Динамо» в Москве завершился очередной матч Единой лиги ВТБ, в котором «Руна» принимала «Уралмаш». Встречу обслуживала бригада арбитров в составе Станислава Валеева, Ивана Бахтеева и Антона Сазонова. Победу одержали гости со счётом 102:74.
Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
74 : 102
Уралмаш
Екатеринбург
Руна: Попов - 14, Морган - 10, Савин - 10, Иванович - 10, Раданов - 7, Сопин - 6, Жмако - 6, Тайус - 5, Хилл - 2, Ванин - 2, Самойленко - 2, Комиссаров
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 19, Даглас - 17, Эллис - 14, Уиттакер - 11, Глазунов - 9, Пынько - 5, Писклов - 5, Михеев - 2, Новиков, Балашов, Прощенко
Стоит отметить, что команда из Екатеринбурга выиграла все четыре четверти. Уже в первой десятиминутке подопечные Милоша Павичевича обеспечили себе преимущество с разницей в девять очков, а на большой перерыв ушли с отрывом в «+21». Третья и четвёртая четверти также прошли под диктовку гостей, что привело их к победе с разгромным счётом.
«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Единой лиги, имея в своём активе 47 очков. «Руна» идёт четвёртой — 41 очко.
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