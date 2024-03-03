«Я знал, что будет непросто». Такианос прокомментировал первый матч у руля «Астаны»

Новоиспечённый главный тренер «Астаны» Фотис Такианос высказался по поводу первого матча во главе команды из Казахстана.

Напомним, «Астана» уступила «Пари Нижний Новгород» — 64:82.

«Я знал, что будет непросто. За эти несколько дней, что я здесь, мы очень старались построить что-то новое, но было тяжело из-за нехватки времени на подготовку, в том числе из-за того, что половина команды находилась в расположении национальной сборной.

В начале игры мы немного выбивались из ритма, но во второй четверти смогли начать контролировать темп, играть согласно нашей тактике в защите, набирать очки. К сожалению, к концу первой половины Дэвис получил повреждение и не смог продолжить играть. Нам очень не хватало его, поскольку он был основным игроком вне нашей оборонительной схемы, и во второй половине мы не смогли реализовать наш план на игру.

Нам нужно время, чтобы построить что-то новое. Хочу поблагодарить болельщиков и заверить, что мы обязательно станем лучше в будущем», — приводит слова Такианоса пресс-служба Единой лиги ВТБ.