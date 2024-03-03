«Моё сердце отдано «Финиксу». Стадемайр прокомментировал вход в «Круг почёта» команды

Бывший игрок «Финикс Санз» Амаре Стадемайр дал комментарий по поводу включения а «Круг почёта» команды.

«Когда меня задрафтовали здесь, в Финиксе, моей миссией было стать лучшим игроком, каким я только мог быть. Парень из средней школы, который был настроен стать лучшим игроком НБА, а также победителем, — вот моя цель.

Мое сердце отдано «Финиксу» и штату Аризона», — сказал Стадемайр во время церемонии.

Амаре стал 12-м игроком, который был удостоен данной чести. До этого в «Круг почёта» также вошли Чарльз Баркли, Стив Нэш и другие. Помимо этого, майка с №32, в которой играл Стадемайр, была официально вывешена на стропилах.

Стадемайр — девятый номер драфта-2002. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В 846 матчах регулярного чемпионата Стадемайр набирал в среднем 18,9 очка, собирал 7,8 подбора и совершал 1,2 передачи.