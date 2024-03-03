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Вергун отреагировал на победу с разгромным счётом в матче с «Руной»

Вергун отреагировал на победу с разгромным счётом в матче с «Руной»
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался по поводу победы команды в матче Единой лиги ВТБ с «Руной» (102:74).

«Сегодня день рождения у президента нашего клуба. Мы преподнесли отличный подарок. Мне понравилось качество игры, самоотдача и то, как мы выглядели на протяжении всего матча. Каждая игра сейчас имеет большой вес, все борются за плей-ин. Мы прибавляем в эмоциональном плане и в командной химии. Нужно взять всё хорошее и двигаться дальше», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Стоит отметить, что команда из Екатеринбурга выиграла все четыре четверти.

«Уралмаш» возглавляет турнирную таблицу группы «Б» Единой лиги, имея в своём активе 47 очков. «Руна» идёт четвёртой — 41 очко.

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