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Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от домашнего проигрыша «Филадельфии»

Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от домашнего проигрыша «Филадельфии»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» уступил «Филадельфии Сисксерс» со счётом 116:120.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 120
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Ирвинг - 28, Джонс - 21, Вашингтон - 13, Грин - 7, Лайвли - 4, Хардуэй-младший - 2, Клебер - 2, Экзам - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 28, Макси - 24, Убре - 21, Рид - 13, Хилд - 11, Бамба - 8, Лоури - 8, Батюм - 7, Мартин, Каунсил

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, который записал в свой актив 38 подборов, 11 подборов и 10 передач. Кайри Ирвинг набрал 22 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

В составе «Сиксерс» наилучшую результативность продемонстрировал Тобиас Харрис — 28 очков. Стоит отметить и Тайриза Макси, который заработал для своей команды 24 очка.

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