Трипл-дабл Дончича не спас «Даллас» от домашнего проигрыша «Филадельфии»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» уступил «Филадельфии Сисксерс» со счётом 116:120.

Самым результативным игроком встречи стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, который записал в свой актив 38 подборов, 11 подборов и 10 передач. Кайри Ирвинг набрал 22 очка, сделал пять подборов и четыре передачи.

В составе «Сиксерс» наилучшую результативность продемонстрировал Тобиас Харрис — 28 очков. Стоит отметить и Тайриза Макси, который заработал для своей команды 24 очка.