Виталий Фридзон: сейчас каждый матч для «Автодора» — это уже плей-офф

Атакующий защитник саратовского «Автодора» Виталий Фридзон высказался по поводу победного матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском», который состоялся вчера, 3 марта (81:58).

«Предполагали, что нас ждёт нелёгкий матч. Нельзя забывать, что «Минск» ещё ни разу не побеждал в нынешнем сезоне. Сегодня наши соперники очень хотели выиграть. Месяц назад мы разгромили их с разницей в 40 очков. Полагаю, что для чемпионов Беларуси это был болезненный удар.

Само собой, на нашей игре сказалась продолжительная пауза между официальными матчами. Конечно, в эти 20 дней мы провели товарищескую встречу с «Зенитом» и старались оставаться в тонусе. Но такие игры, как сегодня с «Минском», тоже бывают. В начале у нас не всё получалось — не попадали свои открытые броски.

Важно, что мы хорошо защищались. Думаю, к нашим действиям в обороне вообще не должно быть никаких вопросов. Мы бились и старались. На мой взгляд, кое-что из задуманного не удавалось именно в нападении. Безусловно, очень довольны, что выиграли, ведь главное — победа. Давайте быть честными, сейчас каждый матч для нас — это уже плей-офф.

Я очень рад забить свой первый трёхочковый в составе «Автодора». Все довольны этим, особенно зрители. Большое спасибо болельщикам за поддержку! Супер, что на «Минск» приходит столько людей! Надеюсь, с каждым следующим матчем на трибунах будет собираться ещё больше поклонников баскетбола. Спасибо вам, что так болеете за нас, это очень приятно», — приводит слова Фридзона телеграм-канал «Автодора».