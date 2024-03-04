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Видеообзор матча «Руна» — «Уралмаш» в Единой лиге

Видеообзор матча «Руна» — «Уралмаш» в Единой лиге
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Вчера, 3 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московская «Руна» принимал екатеринбургский «Уралмаш».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 80:76 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Стоит отметить, что команда из Екатеринбурга выиграла все четыре четверти. Уже в первой десятиминутке подопечные Милоша Павичевича обеспечили себе преимущество с разницей в девять очков.

Однако на большой перерыв ушли с отрывом в «+21». Третья и четвёртая четверти также прошли под диктовку гостей, что привело их к победе с разгромным счётом.

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Руна
Москва
Окончен
74 : 102
Уралмаш
Екатеринбург
Руна: Попов - 14, Морган - 10, Савин - 10, Иванович - 10, Раданов - 7, Сопин - 6, Жмако - 6, Тайус - 5, Хилл - 2, Ванин - 2, Самойленко - 2, Комиссаров
Уралмаш: Нэльсон - 20, Нэвелс - 19, Даглас - 17, Эллис - 14, Уиттакер - 11, Глазунов - 9, Пынько - 5, Писклов - 5, Михеев - 2, Новиков, Балашов, Прощенко
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