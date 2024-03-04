Видеообзор матча «Руна» — «Уралмаш» в Единой лиге

Вчера, 3 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московская «Руна» принимал екатеринбургский «Уралмаш».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 80:76 одержали хозяева.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Стоит отметить, что команда из Екатеринбурга выиграла все четыре четверти. Уже в первой десятиминутке подопечные Милоша Павичевича обеспечили себе преимущество с разницей в девять очков.

Однако на большой перерыв ушли с отрывом в «+21». Третья и четвёртая четверти также прошли под диктовку гостей, что привело их к победе с разгромным счётом.