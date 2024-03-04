Душан Беслач отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»

Сербский тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач прокомментировал разгромную победу своей команды над «Минском» (81:58) в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, матч состоялся вчера, 3 марта.

«Игра получилась очень тяжёлой. Но это объяснимо, ведь после трёх недель без официальных матчей сложно сразу войти в ритм. Нам понадобилось 30 минут, чтобы начать играть так, как умеем.

В итоге мы в штатном режиме довели встречу до победы. Поздравляю команду и болельщиков! Уже через три дня нас ждёт матч с неприятной МБА в гостях», — приводит слова Беслача телеграм-канал «Автодора».