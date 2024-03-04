Душан Беслач отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»
Поделиться
Сербский тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач прокомментировал разгромную победу своей команды над «Минском» (81:58) в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, матч состоялся вчера, 3 марта.
«Игра получилась очень тяжёлой. Но это объяснимо, ведь после трёх недель без официальных матчей сложно сразу войти в ритм. Нам понадобилось 30 минут, чтобы начать играть так, как умеем.
В итоге мы в штатном режиме довели встречу до победы. Поздравляю команду и болельщиков! Уже через три дня нас ждёт матч с неприятной МБА в гостях», — приводит слова Беслача телеграм-канал «Автодора».
Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 58
Минск
Минск
Автодор: Хэммондс - 23, Ньюмэн - 14, Беслач - 13, Гаррет - 9, Торнвелл - 6, Мавра - 5, Фридзон - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 2, Наумов, Петенев, Фёдоров
Минск: Коско - 12, Борисевич - 12, Аладко - 9, Микульский - 8, Дуду - 5, Чебашек - 5, Куратник - 4, Огунгбени-Джексон - 2, Стубеда - 1
Комментарии
- 4 марта 2024
-
10:32
-
10:24
-
09:49
-
09:39
-
09:34
-
09:15
-
09:04
-
08:38
-
08:10
-
08:06
-
06:01
-
05:57
-
05:31
-
05:26
-
04:44
-
04:39
-
02:02
-
00:43
- 3 марта 2024
-
23:37
-
22:48
-
22:44
-
22:27
-
22:18
-
21:57
-
21:28
-
20:47
-
19:34
-
19:29
-
18:53
-
18:48
-
18:04
-
17:58
-
17:52
-
17:43
-
17:36