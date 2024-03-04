Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Душан Беслач отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»

Душан Беслач отреагировал на победу «Автодора» в матче с «Минском»
Комментарии

Сербский тяжёлый форвард саратовского «Автодора» Душан Беслач прокомментировал разгромную победу своей команды над «Минском» (81:58) в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Напомним, матч состоялся вчера, 3 марта.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Игра получилась очень тяжёлой. Но это объяснимо, ведь после трёх недель без официальных матчей сложно сразу войти в ритм. Нам понадобилось 30 минут, чтобы начать играть так, как умеем.

В итоге мы в штатном режиме довели встречу до победы. Поздравляю команду и болельщиков! Уже через три дня нас ждёт матч с неприятной МБА в гостях», — приводит слова Беслача телеграм-канал «Автодора».

Единая лига ВТБ . Группа Б
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 58
Минск
Минск
Автодор: Хэммондс - 23, Ньюмэн - 14, Беслач - 13, Гаррет - 9, Торнвелл - 6, Мавра - 5, Фридзон - 5, Халдеев - 4, Пранаускис - 2, Наумов, Петенев, Фёдоров
Минск: Коско - 12, Борисевич - 12, Аладко - 9, Микульский - 8, Дуду - 5, Чебашек - 5, Куратник - 4, Огунгбени-Джексон - 2, Стубеда - 1
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android