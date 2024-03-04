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Джейлен Брансон получил травму колена на старте матча во время исполнения броска

Джейлен Брансон получил травму колена на старте матча во время исполнения броска
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 74:68 в пользу гостевой команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отметим, что на первой минуте встречи разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон получил повреждение колена после того, как попытался совершить бросок со средней дистанции. По итогам эпизода Брансон был вынужден удалиться в раздевалку для медицинской помощи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 27,7 очка, 6,7 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,7, трёхочковых — 40,7. На данный момент «Никс» занимают четвёртое место на Востоке (35-25).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 21, Гарлэнд - 19, Аллен - 18, Окоро - 17, Мобли - 13, Страс - 6, Портер - 4, Купер, Ньянг, Джонс, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 28, Богданович - 20, Макбрайд - 16, Ачиува - 14, Харт - 13, Бёркс - 8, Хартенштайн - 8, Браун, Брансон, Симс
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Новости. Баскетбол
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