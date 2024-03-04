Джейлен Брансон получил травму колена на старте матча во время исполнения броска

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимает «Нью-Йорк Никс». На момент написания новости счёт на табло — 74:68 в пользу гостевой команды.

Отметим, что на первой минуте встречи разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон получил повреждение колена после того, как попытался совершить бросок со средней дистанции. По итогам эпизода Брансон был вынужден удалиться в раздевалку для медицинской помощи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 27-летний баскетболист принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 27,7 очка, 6,7 результативной передачи и 3,8 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,7, трёхочковых — 40,7. На данный момент «Никс» занимают четвёртое место на Востоке (35-25).