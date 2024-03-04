Лука Дончич повторил достижение Робертсона, Уэстбрука и Джордана по трипл-даблам

Разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:120.

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 38 очков (14 из 27 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), 11 подборов, 10 результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» словенского разыгрывающего по итогам встречи составил «+9».

Таким образом, 25-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории НБА, которому на протяжении трёх матчей кряду удавалось оформить 30-очковый трипл-дабл. Ранее подобным достижением отмечались Оскар Робертсон (четыре раза), Расселл Уэстбрук (два раза) и Майкл Джордан.