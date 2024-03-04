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Лука Дончич повторил достижение Робертсона, Уэстбрука и Джордана по трипл-даблам

Лука Дончич повторил достижение Робертсона, Уэстбрука и Джордана по трипл-даблам
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Разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Дончич, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 38 очков (14 из 27 с игры, где 4 из 10 — трёхочковые), 11 подборов, 10 результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» словенского разыгрывающего по итогам встречи составил «+9».

Таким образом, 25-летний баскетболист стал четвёртым игроком в истории НБА, которому на протяжении трёх матчей кряду удавалось оформить 30-очковый трипл-дабл. Ранее подобным достижением отмечались Оскар Робертсон (четыре раза), Расселл Уэстбрук (два раза) и Майкл Джордан.

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 120
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Ирвинг - 28, Джонс - 21, Вашингтон - 13, Грин - 7, Лайвли - 4, Хардуэй-младший - 2, Клебер - 2, Экзам - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 28, Макси - 24, Убре - 21, Рид - 13, Хилд - 11, Бамба - 8, Лоури - 8, Батюм - 7, Мартин, Каунсил, Пэйн
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