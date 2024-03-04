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«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в НБА, несмотря на травму Брансона

«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в НБА, несмотря на травму Брансона
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 98:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Нью-Йорка» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в девять очков. Во второй четверти хозяева, усилив натиск, догнали и обошли по очкам «Никс», поэтому к большому перерыву «Кавальерс» имели преимущество в «+2». Третью четверть выиграли гости, снова создав себе комфортное преимущество перед финальной 12-минуткой. Четвёртая четверть завершилась ничейным результатом, поэтому преимущества, добытого «Никс» в третьей четверти хватило для итоговой победы в матче.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо, набравший 28 очков и сделавший шесть подборов и четыре передачи. Вторым по результативности в составе хозяев стал хорватский нападающий Боян Богданович: заработал 20 очков, сделал три подбора и отдал две передачи. В составе хозяев лучшим был защитник Сэм Меррилл, набравший 21 очко, три подбора и две передачи. Американец Дариус Гарлэнд набрал 19 очков, сделал четыре подбора и отдал пять передач.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 21, Гарлэнд - 19, Аллен - 18, Окоро - 17, Мобли - 13, Страс - 6, Портер - 4, Купер, Ньянг, Джонс, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 28, Богданович - 20, Макбрайд - 16, Ачиува - 14, Харт - 13, Бёркс - 8, Хартенштайн - 8, Браун, Брансон, Симс
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