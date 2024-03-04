«Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в НБА, несмотря на травму Брансона

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 98:107.

Баскетболисты «Нью-Йорка» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в девять очков. Во второй четверти хозяева, усилив натиск, догнали и обошли по очкам «Никс», поэтому к большому перерыву «Кавальерс» имели преимущество в «+2». Третью четверть выиграли гости, снова создав себе комфортное преимущество перед финальной 12-минуткой. Четвёртая четверть завершилась ничейным результатом, поэтому преимущества, добытого «Никс» в третьей четверти хватило для итоговой победы в матче.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нью-Йорка» Донте Дивинченцо, набравший 28 очков и сделавший шесть подборов и четыре передачи. Вторым по результативности в составе хозяев стал хорватский нападающий Боян Богданович: заработал 20 очков, сделал три подбора и отдал две передачи. В составе хозяев лучшим был защитник Сэм Меррилл, набравший 21 очко, три подбора и две передачи. Американец Дариус Гарлэнд набрал 19 очков, сделал четыре подбора и отдал пять передач.