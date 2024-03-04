Кайри Ирвинг совершил обидный промах во время быстрого отрыва

Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:120.

В начале третьей четверти Ирвинг оказался в курьёзной ситуации, промахнувшись по кольцу во время быстрого отрыва. Примечательно, что защитник не встретил должного сопротивления от соперника во время игрового эпизода.

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31-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 28 очков (10 из 20 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), пять подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-8».