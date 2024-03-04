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Кайри Ирвинг совершил обидный промах во время быстрого отрыва

Кайри Ирвинг совершил обидный промах во время быстрого отрыва
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Разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале третьей четверти Ирвинг оказался в курьёзной ситуации, промахнувшись по кольцу во время быстрого отрыва. Примечательно, что защитник не встретил должного сопротивления от соперника во время игрового эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

31-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 28 очков (10 из 20 с игры, где 5 из 9 — трёхочковые), пять подборов, четыре результативные передачи и один перехват. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «-8».

НБА - регулярный чемпионат
03 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 120
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Дончич - 38, Ирвинг - 28, Джонс - 21, Вашингтон - 13, Грин - 7, Лайвли - 4, Хардуэй-младший - 2, Клебер - 2, Экзам - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Гэффорд, Моррис
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 28, Макси - 24, Убре - 21, Рид - 13, Хилд - 11, Бамба - 8, Лоури - 8, Батюм - 7, Мартин, Каунсил, Пэйн
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Новости. Баскетбол
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