31-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Индиану» в матче НБА

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:105.

Баскетболисты «Спёрс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в десять очков. Вторую четверть выиграли гости, отыграв к большому перерыву шесть очков. В третьей четверти баскетболисты «Сан-Антонио» снова увеличили своё преимущество — на этот раз разрыв стал «+9» перед финальной 12-минуткой. Последняя четверть снова осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+12».

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл: 31 очко, 12 подборов и шесть передач. Защитник Малаки Брэнэм отметился 18 очками, четырьмя подборами и шестью передачами. В составе гостей лучшим был Ти Джей Макконнелл, набравший 26 очков, два подбора и пять передач. Камерунский центровой Паскаль Сиакам набрал 21 очко, сделал восемь подборов и отдал одну передачу.