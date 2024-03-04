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31-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Индиану» в матче НБА

31-очковый дабл-дабл Вембаньямы помог «Сан-Антонио» обыграть «Индиану» в матче НБА
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В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 117:105.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Спёрс» создали хороший задел в первой четверти, выиграв с разницей в десять очков. Вторую четверть выиграли гости, отыграв к большому перерыву шесть очков. В третьей четверти баскетболисты «Сан-Антонио» снова увеличили своё преимущество — на этот раз разрыв стал «+9» перед финальной 12-минуткой. Последняя четверть снова осталась за хозяевами, которые подвели итог — «+12».

Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» стал центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл: 31 очко, 12 подборов и шесть передач. Защитник Малаки Брэнэм отметился 18 очками, четырьмя подборами и шестью передачами. В составе гостей лучшим был Ти Джей Макконнелл, набравший 26 очков, два подбора и пять передач. Камерунский центровой Паскаль Сиакам набрал 21 очко, сделал восемь подборов и отдал одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Брэнэм - 18, Джонсон - 17, Васселл - 17, Сохан - 12, Коллинс - 11, Уэсли - 9, Джонс - 2, Грэм, Дюк, Осман, Барлоу, Мамукелашвили
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 26, Сиакам - 21, Тёрнер - 16, Матурин - 13, Халибёртон - 12, Нембард - 7, Несмит - 4, Смит - 4, Топпин - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
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