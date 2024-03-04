Сегодня, в ночь с 3 на 4 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 4 марта

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:91.

«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:106.

«Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:105.

«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:118.

«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:107.

Главным событием сегодняшнего игрового дня стало уникальное достижение 20-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, который стал первым новичком в истории лиги, которому удалось оформить как минимум 25 очков, 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов в двух играх подряд. У Вембаньямы в среднем за сезон 20,9 очка, 10,2 подбора и 3,4 ассиста.