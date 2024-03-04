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Все результаты игрового дня НБА 4 марта

Все результаты игрового дня НБА 4 марта
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Сегодня, в ночь с 3 на 4 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 4 марта

«Орландо Мэджик» — «Детройт Пистонс» — 113:91.
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 111:106.
«Сан-Антонио Спёрс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:105.
«Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 110:118.
«Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс» — 98:107.

Главным событием сегодняшнего игрового дня стало уникальное достижение 20-летнего французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы, который стал первым новичком в истории лиги, которому удалось оформить как минимум 25 очков, 10 подборов, пять передач и пять блок-шотов в двух играх подряд. У Вембаньямы в среднем за сезон 20,9 очка, 10,2 подбора и 3,4 ассиста.

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
113 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Банкеро - 29, Картер - 19, Фульц - 16, Вагнер - 13, Саггс - 11, Харрис - 8, Вагнер - 6, Блэк - 3, Айзек - 2, Инглс - 2, Битадзе - 2, Энтони - 2, Хьюстан, Океке, Скофилд
Детройт Пистонс: Фурнье - 17, Фонтеккио - 15, Дюрен - 11, Айви - 10, Стюарт - 10, Каннингем - 9, Томпсон - 8, Уайзмен - 8, Сассер - 3, Браун, Флинн, Гримс
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
111 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Торонто Рэпторс: Барретт - 23, Куикли - 22, Трент-мл. - 17, Агбаджи - 13, Дик - 11, Нвора - 11, Пёлтль - 8, Олиник - 4, Картон - 2, Фриман, Макдэниелс, Темпл, Буше, Портер
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 26, Бриджес - 20, Уильямс - 18, Дав. Бертанс - 14, Мицич - 12, Макгауэнс - 8, Манн - 6, Тор - 2, Болден, Ричардс, Бэйли, Блэк
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 105
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Брэнэм - 18, Джонсон - 17, Васселл - 17, Сохан - 12, Коллинс - 11, Уэсли - 9, Джонс - 2, Грэм, Дюк, Осман, Барлоу, Мамукелашвили
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 26, Сиакам - 21, Тёрнер - 16, Матурин - 13, Халибёртон - 12, Нембард - 7, Несмит - 4, Смит - 4, Топпин - 2, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 31, Дюрант - 20, Гордон - 15, Нуркич - 14, О'Нил - 9, Аллен - 8, Ойбанкс - 6, Ли - 5, Бол - 2, Окоги, Маледон, Родди, Янг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 22, Холмгрен - 14, Дорт - 13, Гидди - 10, Джо - 8, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Бийомбо - 2, Хэйворд - 2, Уотерс III, Сарр, Уильямс, Мускала
НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
98 : 107
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Меррилл - 21, Гарлэнд - 19, Аллен - 18, Окоро - 17, Мобли - 13, Страс - 6, Портер - 4, Купер, Джером, Ньянг, Джонс, Уэйд
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 28, Богданович - 20, Макбрайд - 16, Ачиува - 14, Харт - 13, Бёркс - 8, Хартенштайн - 8, Браун, Ануноби, Брансон, Рэндл, Симс
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