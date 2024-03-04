«Мы просто хотим лишить эту арену жизни». Маррей — о выездных матчах с «Лейкерс»

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» американец Джамал Маррей высказался об отношении его команды к выездным матчам с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Каждый вечер в Лос-Анджелесе, когда нам приходится играть с «Лейкерс»… Мы просто хотим лишить эту арену жизни», — рассказал Маррей во время пресс-конференции.

Напомним, в ночь со 2 на 3 марта мск на площадке «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе завершился исторический матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл на своём паркете «Денвер Наггетс» со счётом 114:124.

Лёгкий форвард хозяев Леброн Джеймс первым в истории НБА набрал 40 тысяч очков за карьеру. Во второй четверти этого матча 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал девять очков и первым в истории ассоциации смог достичь отметки в 40 тысяч очков за карьеру.