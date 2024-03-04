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Гилджес-Александер повторил второй лучший показатель «Оклахомы» по играм с 30+ очками

Гилджес-Александер повторил второй лучший показатель «Оклахомы» по играм с 30+ очками
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Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 118:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков (15 из 27 с игры, 5 из 7 — штрафные), девять результативных передач, восемь подборов, три перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+13».

Примечательно, что 25-летний баскетболист набрал как минимум 30 очков в 45-й раз в нынешнем сезоне НБА. Таким образом, канадский защитник повторяет второй лучший клубный показатель (ему же и принадлежит — сезон-2022/2023) по количеству подобных игр. На первом месте располагается Кевин Дюрант (47 — 2010 и 2014).

НБА - регулярный чемпионат
04 марта 2024, понедельник. 05:30 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
110 : 118
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Финикс Санз: Бил - 31, Дюрант - 20, Гордон - 15, Нуркич - 14, О'Нил - 9, Аллен - 8, Ойбанкс - 6, Ли - 5, Бол - 2, Окоги, Маледон, Родди, Янг
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 35, Уильямс - 22, Холмгрен - 14, Дорт - 13, Гидди - 10, Джо - 8, Уиггинс - 7, Уоллес - 5, Бийомбо - 2, Хэйворд - 2, Уотерс III, Сарр, Уильямс, Мускала
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