Гилджес-Александер повторил второй лучший показатель «Оклахомы» по играм с 30+ очками

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 118:110.

Гилджес-Александер, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков (15 из 27 с игры, 5 из 7 — штрафные), девять результативных передач, восемь подборов, три перехвата и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+13».

Примечательно, что 25-летний баскетболист набрал как минимум 30 очков в 45-й раз в нынешнем сезоне НБА. Таким образом, канадский защитник повторяет второй лучший клубный показатель (ему же и принадлежит — сезон-2022/2023) по количеству подобных игр. На первом месте располагается Кевин Дюрант (47 — 2010 и 2014).