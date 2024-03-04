Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич: мы не будем больше встречаться со слабыми соперниками

Тренер «Енисея» Арсич: мы не будем больше встречаться со слабыми соперниками
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу предстоящего матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань», который состоится завтра, 5 марта, в 15:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Команда в строю, но мы хотим показать больше энергии, чем в матче с «Пармой». Усилим защиту, что должно нам дать возможность добраться до лёгких очков в контратаках. И постараемся порадовать наших болельщиков. Я верю, что они нам помогут снова сделать хороший праздник баскетбола и выиграть ещё одну игру.

«Локомотив» — классная команда. Мы попали в такую компанию, что не будем больше встречаться со слабыми соперниками, и как-то анализировать каждого смысла нет. Нам нужно думать о своей игре и сделать всё, что в наших силах, чтобы порадовать болельщиков», — приводит слова Арсича телеграм-канал «Енисея».

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android