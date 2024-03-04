Скотти Пиппен обвиняется в изнасиловании женщины, которое привело к беременности

На экс-баскетболиста НБА Скотти Пиппена и его бывшую жену Ларсу Пиппен подали в суд за преследование и домогательства. Об этом сообщает All HipHop. Претензии исходят от Чиветт Валентайн, которая утверждает, что является бывшей девушкой легенды «Чикаго Буллз».

Чиветт утверждает, что Скотти, его брат Карл Т. Пиппен и Ларса Пиппен «причинили ей страдания». Она заявляет, что с 1987 по 1993 год у неё были отношения со Скотти Пиппеном, которые прекратились из-за того, что он изнасиловал её вместе со своим братом.

Предполагаемое сексуальное насилие привело к рождению её сына, Девонта Пиппена, который был убит в 2011 году.

В иске Чиветт утверждает, что Скотти «использовал свою известность как игрок «Чикаго Буллз», чтобы якобы «преследовать, домогаться и мучить» её, в результате чего у неё возникли «серьёзные психические и эмоциональные проблемы». Она требует от Скотти и членов его семьи $ 250 млн.