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Лукич: несколько новых игроков сборной оправдали своё приглашение на зимние сборы

Лукич: несколько новых игроков сборной оправдали своё приглашение на зимние сборы
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Главный тренер национальной команды России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги зимнего сбора.

«С начала нового сезона была группа игроков, которая получила меньшую роль в своих командах, но также есть игроки, которые в этом сезоне получили значительно больше минут и обрели новую роль в своих клубах. Своей игрой они подтолкнули нас обратить на них внимание и дать им шанс на этом коротком сборе.

Есть ли игроки, которые в этот раз приятно вас удивили? Да, несколько игроков оставили о себе хорошие впечатления! Я не хотел называть фамилии, но я это сделал перед всей командой, потому что несколько ребят более чем оправдали своё приглашение на эти сборы», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.

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