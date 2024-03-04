Лукич: несколько новых игроков сборной оправдали своё приглашение на зимние сборы

Главный тренер национальной команды России по баскетболу Зоран Лукич подвёл итоги зимнего сбора.

«С начала нового сезона была группа игроков, которая получила меньшую роль в своих командах, но также есть игроки, которые в этом сезоне получили значительно больше минут и обрели новую роль в своих клубах. Своей игрой они подтолкнули нас обратить на них внимание и дать им шанс на этом коротком сборе.

Есть ли игроки, которые в этот раз приятно вас удивили? Да, несколько игроков оставили о себе хорошие впечатления! Я не хотел называть фамилии, но я это сделал перед всей командой, потому что несколько ребят более чем оправдали своё приглашение на эти сборы», — приводит слова Лукича официальный сайт РФБ.