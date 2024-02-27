Сборная России по баскетболу в июне сыграет два – три матча в Китае

Главный тренер сборной России по баскетболу Зоран Лукич рассказал, что в июне национальная команда проведёт два или три товарищеских матча.

«Мы готовимся к Играм дружбы и к товарищеским матчам в Китае. У нас есть договорённость с Сашей Джорджевичем, мы проведём там два-три матча в июне», – приводит слова Лукича издание Meridian Sport.

Напомним, недавно подопечные Зорана проводили товарищескую встречу с «Самарой». Игра состоялась на арене «Дворец спорта «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 78:77 в пользу «Самары». Лучшую результативность в составе сборной показал Андрей Лопатин, набравший 17 очков.

Ранее комментарий по поводу матча с «Самарой» дал Александр Щербенёв, выступающий за краснодарский «Локомотив-Кубань».