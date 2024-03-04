«Это нереально». Трей Янг — о 40 000 очков Леброна Джеймса

Разыгрывающий защитник «Атланта Хоукс» Трей Янг поделился впечатлениями от достижения Леброна Джеймса — 40 000 очков за карьеру.

«Это нереально – просто наблюдать за этим, играть против него и наблюдать за ним как фанат, как ребёнок в детстве. Я имею в виду, что это безумие. И теперь я являюсь частью этого. За шесть лет в лиге я набрал 10 000 очков, и для меня это много», — сказал Янг в подкасте From the Point от Bleacher Report.

В матче с «Денвер Наггетс» суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков. Таким образом, на счету форварда стало 40 000 очков за карьеру. Баскетболист стал первым игроком в истории НБА, достигшим этой отметки.

Трей Янг, защитник «Атланты Хоукс», провёл в текущем сезоне 51 игру, набирая в среднем 26,4 очка за игру.