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«Бостон Селтикс» выиграли третий матч с 50+ очками и установили рекорд

«Бостон Селтикс» выиграли третий матч с 50+ очками и установили рекорд
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» стала первой в истории лиги, кто смог выиграть три матча в сезоне с преимуществом в 50 и более очков. Об этом сообщил портал Basketball Reference.

Минувшей ночью «Селтикс» встречались с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч завершился сенсационной победой хозяев 140:88. Таким образом, команда одержала третью победу в сезоне с преимуществом в 50 и более очков, установив новый рекорд.

Предыдущее достижение в два матча делили «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз». 15 февраля этого года к ним присоединился и «Бостон», разгромив «Бруклин Нетс» со счётом 136:86.

В истории команды эта победа стала шестой с разницей в 50+ очков. Помимо этого, «Селтикс» продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Пока это лучший результат команды в сезоне.

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