Дабл-даблы лидеров «Лейкерс» позволили команде обыграть «Оклахому»

Сегодня, 5 марта, на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:104.

Самым результативным игроком встречи стал Д'Анджело Расселл, который записал в свой актив 26 очков. Стоит отметить также Энтони Дэвиса, на счету которого 24 очка и 12 подборов, а также Леброна Джеймса — 19 очков, 11 подборов.

В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал лидер команды Шей Гилджес-Александер, который набрал 20 очков.

После 63 матчей «озёрники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 34 победы при 29 поражениях. «Оклахома» идёт второй — 42 победы, 19 поражений.