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Дабл-даблы лидеров «Лейкерс» позволили команде обыграть «Оклахому»

Дабл-даблы лидеров «Лейкерс» позволили команде обыграть «Оклахому»
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Сегодня, 5 марта, на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 116:104.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал Д'Анджело Расселл, который записал в свой актив 26 очков. Стоит отметить также Энтони Дэвиса, на счету которого 24 очка и 12 подборов, а также Леброна Джеймса — 19 очков, 11 подборов.

В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал лидер команды Шей Гилджес-Александер, который набрал 20 очков.

После 63 матчей «озёрники» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 34 победы при 29 поражениях. «Оклахома» идёт второй — 42 победы, 19 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2024, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
116 : 104
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Расселл - 26, Дэвис - 24, Джеймс - 19, Ривз - 16, Принс - 14, Хатимура - 7, Хэйс - 4, Кристи - 3, Динвидди - 2, Худ-Скифино - 1, Реддиш, Джайлс, Льюис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 20, Дорт - 15, Холмгрен - 15, Гидди - 13, Уиггинс - 12, Уильямс - 7, Уоллес - 7, Мускала - 5, Уотерс III - 3, Сарр - 3, Хэйворд - 2, Уильямс - 2, Джо, Бийомбо
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