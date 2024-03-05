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Майк Джеймс признан MVP Евролиги за февраль

Майк Джеймс признан MVP Евролиги за февраль
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Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, выступающий сейчас за «Монако», признан MVP Евролиги в феврале.

«Монако» в этом месяце одержал три победы: в матчах с «Фенербахче» (76:69), «Виртусом» (82:79) и «Барселоной» (77:67). Американский разыгрывающий стал лидером команды сразу в пяти статистических показателях: это очки (20,3), подборы (6,0), передачи (3,7), перехваты (1,7) и индекс производительности (22,6).

Майк Джеймс получает такую награду уже в пятый раз с начала своей карьеры в Евролиге, уступая по этому показателю только Николе Миротичу с семью наградами. В прошлом он был признан MVP месяца Евролиги в феврале 2019 года, ноябре 2020 года, марте 2022 года и октябре 2022 года.

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Евролига. «Барселона» — «Монако»

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