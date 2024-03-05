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Джордан Пул лучше играет за «Вашингтон», когда выходит со скамейки запасных

Джордан Пул лучше играет за «Вашингтон», когда выходит со скамейки запасных
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Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул показал заметный прогресс в игре после того, как стал выходить со скамейки запасных в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

По данным портала StatMamba, в качестве игрока стартовой пятёрки Пул набирал в среднем 15,6 очка, забрасывая 1,9 трёхочкового броска, реализуя при этом 30,3% «трёшек». В свою очередь, со скамейки запасных 24-летний баскетболист набирает 23,4 очка, забрасывает 3,6 трёхочкового и реализует 39,1% своих попыток из-за дуги.

Напомним, летом Пула обменяли из «Уорриорз» в «Уизардс» после невыразительного выступления в плей-офф, где Джордан принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 10,3 очка, делая 3,5 передачи и 2,2 подбора при общем 34,1% реализации бросков с игры, трёхочковых — 25,4%. В регулярном чемпионате Пул набирал в среднем за игру 20,4 очка, делал 4,5 передачи и совершал 2,7 подбора.

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