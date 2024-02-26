Бывший партнёр Карри по «Голден Стэйт» завёл аккаунт в OnlyFans? Разбираемся в слухах

23 февраля главный тренер «Вашингтон Уизардс» Уэс Анселд-младший решил перевести Джордана Пула на скамейку перед матчем с «Денвер Наггетс». Это решение символизировало спад в карьере игрока. Ещё в 2022 году, когда Пул помогал «Голден Стэйт» взять титул, казалось, что он станет будущей звездой. Именно эти надежды были у руководителей «Уорриорз», когда они выписали ему долгосрочный контракт с зарплатой порядка $ 30 млн. В итоге он провалил плей-офф сезона-2022/2023 и оказался в «Вашингтоне».

Перестройка «Уизардз» могла бы стать для Джордана шансом заявить о себе как о звезде. Ему доверяют множество бросков и минут на паркете. Однако его эффективность снизилась до 39,9% по точности бросков, включая лишь 30,9% дальних. Столичная команда обитает на дне Восточной конференции и не демонстрирует ничего, что могло бы вызывать надежду у болельщиков на будущее.

Джордан Пул Фото: Patrick Smith/Getty Images

Следом за новостями об изменении роли Пула в команде в социальных сетях распространились слухи о том, что баскетболист завёл себе аккаунт в OnlyFans. Это сайт, который специализируется на платном эротическом контенте. Появилась эта новость изначально на одном из пародийных аккаунтов в социальной сети X (ранее Twitter), который специализируется на смешных фейк-новостях. Тем не менее раз за разом часть публики принимает посты этого профиля на веру и начинает распространять эту информацию как правдивую. Реакция фанатов оказалась очень смешной.

«Дрэймонд действительно выбил из него весь талант тем самым ударом».

«Теперь он организует особую вечеринку у бассейна (poole — бассейн по-английски, игра слов. — Прим. «Чемпионата»)».

«Если честно, это уже всё грустно наблюдать».

Распространение этой информации настолько серьëзно подорвало имидж игрока, что тот самый пародийный аккаунт даже решил удалить оригинальный пост, чтобы хоть как-то остановить эту лавину из ненависти и насмешек.

Джордан Пул Фото: Patrick Smith/Getty Images

Как Пул отреагировал на решение тренера перевести его на скамейку? Далеко не лучшим образом.

«Я думаю, вы сами понимаете, как я отреагировал на это решение. Но мне ничего не остаётся, кроме того, чтобы просто выходить на паркет и стараться помочь своей команде», — заявил Пул в одном из недавних интервью.

Помогло ли в игровом плане это «Уизардс»? Да не совсем. Команда находится посреди ужасной чёрной полосы, проиграв 11 своих последних матчей. Общее количество минут Пула никак не поменялось, а в последней игре с «Кливленд Кавальерс» он стал самым результативным игроком обеих команд.

Нынешний контракт Пула позволяет ему спокойно жить и без всяких аккаунтов в OnlyFans. В общей сложности он получит около $ 140 млн в ближайшие четыре сезона. С учётом текущего спада в карьере Джордана, вызывает сомнение вероятность получения им подобного контракта в будущем. Стоит понимать, что защитнику всего лишь 24 года. У него есть время, чтобы всё перевернуть.

Является ли «Вашингтон Уизардс» местом, где можно это провернуть? Исторически — нет. Но перед нынешним сезоном там сменилось руководство, и, может быть, Пул вместе с «Вашингтоном» смогут не только возродиться, но и построить что-то хорошее, что изменит восприятие публики.