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Никола Йокич рассказал, кто попадёт в «Финал четырёх» Евролиги

Никола Йокич рассказал, кто попадёт в «Финал четырёх» Евролиги
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Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, кто, по его мнению, попадёт в этом розыгрыше Евролиги в «Финал четырёх».

В число лучших четырёх команд Европы войдут «Реал» Мадрид, каталонская «Барселона», «Монако» и греческий «Олимпиакос», считает сербский центровой.

«Финал четырёх» пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. В прошлом году до этой стадии дошли как раз «Олимпиакос», «Монако», мадридский «Реал» и «Барселона». В финальной встрече «Реал» одолел «Олимпиакос» с разницей в одно очко — 79:78.

В данный момент мадридцы возглавляют турнирную таблицу нынешнего сезона Евролиги. Команда одержала 22 победы и потерпела пять поражений.

Евролига. «Барселона» — «Монако»

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