Редик представил состав своей идеальной баскетбольной команды во главе с Джорданом

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джей Джей Редик в социальных сетях рассказал о современной команде своей мечты, которая могла бы выиграть текущий чемпионат НБА. Лидером состава стал Майкл Джордан, а максимальная зарплата всех игроков составила $195 млн.

Идельный состав по мнению Реддика выглядел бы так: Майкл Джордан ($51 млн), Деррик Уайт ($18,3 млн), Микал Бриджес ($21,7 млн), Джейлен Уильямс ($4,5 млн), Никола Йокич ($47,6 млн).

Скамейка запасных: Алекс Карузо ($9,4 млн), Ройс О'Нил ($9,5 млн), Айзея Хартенштайн ($8,1 млн), Наз Рид ($12,9 млн)

Таким образом Редик потратил бы $143,1 млн на стартовый состав, что значительно ниже лимита зарплат в НБА. $39,9 млн на четырех запасных игроков и оставшиеся $12 млн, чтобы пополнить состав тремя игроками минимального уровня.

Экс-баскетболист также объяснил, почему каждый игрок идеально дополнит Джордана. По его мнению, Уайт стал бы идеальным партнером Джордана по бэккорту, поскольку он может взять на себя «грязную работу», но, что важно, был бы идеальным дополнением Джордана в игре в защите. Карузо также подходит под эту модель в качестве защитника скамейки запасных.

Бриджес показал, что отлично играет в защите, в то время как Уильямс уже второй сезоне подряд является одним из самых универсальных нападающих в НБА. О'Нил — идеальный запасной фланговый игрок для обеспечения игры в защите с хорошим дальним броском.

Никола Йокич — лучший выбор на роль центрового, поскольку его стиль игры выделил бы Джордана как нападающего и подчеркнул его действия без мяча. Дуэт Йокича и Джордана мог бы стать лучшим в НБА. Скамейка запасных с таким мастером, как Хартенштайн, и снайпером, как Рид, идеально подходит для увеличения глубины состава.