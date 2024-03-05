Форвард «Зенита» Карасёв назвал главную силу «Пармы»

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв дал интервью перед выездной встречей против «Пармы», которая пройдет 6 марта.

«Два матча и две победы — это безусловно очень приятно. К играм подходим с большей ответственностью, мотивацией и концентрацией. Мы изменили отношение к тренировкам, очень хорошо подготовились к прошлым матчам, выходили и играли с полной самоотдачей.

В матче с «Пармой» нужно просто показать свою игру и не потерять концентрацию. Их основная сила в качественном выполнении комбинаций. Они агрессивно играют в защите и хорошо бросают с дальней дистанции. В «Молоте» одни из самых ярких и преданных болельщиков, практически всегда полный стадион, поэтому здесь всегда очень тяжело играть», — сказал Карасёв пресс-службе клуба.

Напомним, «Зенит» одержал победы в двух стартовых матчах второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Команда встречала с «Локомотивом-Кубань» (106:67) и ЦСКА (81:71).