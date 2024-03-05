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Пол Джордж заявил, что отказался сняться в клипе Ники Минаж

Пол Джордж заявил, что отказался сняться в клипе Ники Минаж
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что певица Ники Минаж предлагала ему сыграть эпизодическую роль в её клипе, но он отказался. Этим баскетболист поделился в эфире своего подкаста.

«Знаешь, что забавно, это было примерно год или два назад, Ники Минаж обратилась ко мне с просьбой сняться в ее музыкальном видео. Я посмотрел на Даниэлу (жена Пола — прим. «Чемпионата»), она посмотрела на меня… И понял, что мне конец. Шучу! Она тоже была в восторге от такой возможности, но я отказался. Мы не сошлись в графиках. Но было бы круто. Ники Минаж одна из величайших артисток в нашей жизни!» — сказал Джордж.

Джордж — звезда «Клипперс», рекордсмен команды по реализованным трёхочковым броскам за всю историю.

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