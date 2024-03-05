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Видеообзор матча «Енисей» — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

Видеообзор матча «Енисей» — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
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Сегодня, 5 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 101:87 одержали гости.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Бэрфорд. На его счету 25 очков. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 32 очка. Кроме того, в его активе один подбор и пять передач.

В следующем туре красноярский клуб сыграет на выезде с питерским «Зенитом», игра состоится 10 марта. «Локомотив-Кубань» в следующем туре дома встретится с ЦСКА. Этот матч тоже пройдёт 10 марта.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
87 : 101
Локомотив-Кубань
Краснодар
Енисей: Ратэн-Мэйс - 32, Хопкинс - 16, Мартин - 14, Белянков - 9, Балашов - 7, Карпенко - 4, Бич - 3, Долинин - 2, Топтунов, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд - 25, Емченко - 21, Уайт - 14, Узинский - 13, Темиров - 10, Елатонцев - 6, Мартюк - 5, Ндур - 4, Щербенев - 3, Ведищев, Сычков
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