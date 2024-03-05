Видеообзор матча «Енисей» — «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

Сегодня, 5 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором красноярский «Енисей» принимал краснодарский «Локомотив-Кубань».

Пресс-служба Единой лиги ВТБ у себя в социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, победу в которой со счётом 101:87 одержали гости.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Джейлен Бэрфорд. На его счету 25 очков. В составе красноярцев чаще всего кольцо соперников поражал канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс, набравший 32 очка. Кроме того, в его активе один подбор и пять передач.

В следующем туре красноярский клуб сыграет на выезде с питерским «Зенитом», игра состоится 10 марта. «Локомотив-Кубань» в следующем туре дома встретится с ЦСКА. Этот матч тоже пройдёт 10 марта.