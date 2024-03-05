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УНИКС обыграл ЦСКА и закрепился на первом месте

УНИКС обыграл ЦСКА и закрепился на первом месте
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В Москве в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграл с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 84:78 в пользу гостевой команды.

Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
78 : 84
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 17, Жан-Шарль - 16, М'Бай - 11, Астапкович - 10, Джекири - 6, Хэнлан - 6, Антонов - 4, Курбанов - 4, Ухов - 2, Руженцев - 2, Карданахишвили, Клюев
УНИКС: Димитриевич - 38, Найт - 12, Грин - 11, Рейнольдс - 8, Лабери - 5, Бако - 4, Зайцев - 3, Одиноков - 3, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Лазарев

Несмотря на то, что хозяева отыгрались с -8 по ходу второй четверти, развить этот мини-успех не получилось. В составе победителей самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич — защитник набрал 38 очков. Среди игроков ЦСКА больше всего результативных баллов (17) у Мело Тримбла.

УНИКС закрепился на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел четвёртое поражение кряду и остался на второй позиции, опережая «Локомотив-Кубань» на одно очко.

ЦСКА теперь отправится на выездную игру с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 10 марта. Следующим соперником УНИКСа станет пермская «Парма». Встреча состоится 9 марта.

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