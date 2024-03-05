УНИКС обыграл ЦСКА и закрепился на первом месте

В Москве в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграл с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 84:78 в пользу гостевой команды.
Несмотря на то, что хозяева отыгрались с -8 по ходу второй четверти, развить этот мини-успех не получилось. В составе победителей самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич — защитник набрал 38 очков. Среди игроков ЦСКА больше всего результативных баллов (17) у Мело Тримбла.
УНИКС закрепился на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел четвёртое поражение кряду и остался на второй позиции, опережая «Локомотив-Кубань» на одно очко.
ЦСКА теперь отправится на выездную игру с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 10 марта. Следующим соперником УНИКСа станет пермская «Парма». Встреча состоится 9 марта.
- 5 марта 2024
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