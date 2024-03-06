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Чирлидерша забрасывала в кольцо, Перасович возмущался, Зайцев праздновал победу. Фото

Чирлидерша забрасывала в кольцо, Перасович возмущался, Зайцев праздновал победу. Фото
Чирлидерша забрасывала, Перасович возмущался
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Вчера, 5 марта, в Москве в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграл с УНИКСом. Встреча закончилась со счётом 84:78 в пользу гостевой команды.

Несмотря на то что хозяева отыгрались с -8 по ходу второй четверти, развить этот мини-успех не получилось. В составе победителей самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич — защитник набрал 38 очков. Среди игроков ЦСКА больше всего результативных баллов (17) у Мело Тримбла.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — УНИКС — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

УНИКС закрепился на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел четвёртое поражение кряду и остался на второй позиции, опережая «Локомотив-Кубань» на одно очко.

ЦСКА теперь отправится на выездную игру с «Локомотивом-Кубань». Матч пройдёт 10 марта. Следующим соперником УНИКСа станет пермская «Парма». Встреча состоится 9 марта.

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