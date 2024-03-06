Евролига представила топ игроков по показателю полезности в 27 туре

Пресс-служба Евролиги назвала игроков с лучшим коэффициентом полезности в 27-ом туре чемпионата. Список лидеров по этому показателю лига опубликовала на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Самым эффективным на площадке оказался тяжёлый форвард «Маккаби» Джош Небо — он заработал показатель +30, имея преимущество в четыре балла перед второй строчкой. На ней расположился его товарищ по команде, ещё один тяжёлый форвард Бонзи Колсон. Помимо них, в списке есть ещё два игрока израильского клуба — Уэйд Болдуин и Тамир Блатт. Целиком опубликованный список выглядит так:

1. Джош Небо (+30)

2. Бонзи Колсон (+26)

3. Тарик Биберович (+25)

4. Уэйд Болдуин (+22)

5. Томас Уолкап (+21)

6. Тамир Блатт (+21)

Напомним, что следующий, 28-й тур Евролиги пройдёт 7 и 8 марта.