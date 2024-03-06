Видеообзор матча ЦСКА — УНИКС в Единой лиге

Вчера, 5 марта, завершился матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА принимал казанский УНИКС.

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала у себя в социальных сетях видеообзор встречи, победу в которой со счётом 84:78 одержали гости.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Несмотря на то, что хозяева отыгрались с -8 по ходу второй четверти, развить этот мини-успех не получилось. В составе победителей самым результативным игроком стал Ненад Димитриевич — защитник набрал 38 очков.

Среди игроков ЦСКА больше всего результативных баллов (17) у Мело Тримбла. УНИКС закрепился на первой строчке в таблице Единой лиги ВТБ. ЦСКА потерпел четвёртое поражение кряду и остался на второй позиции.