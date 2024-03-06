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Форвард «Сан-Антонио» Сохан вступил в конфликт с новичком «Хьюстона» во время матча

Форвард «Сан-Антонио» Сохан вступил в конфликт с новичком «Хьюстона» во время матча
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Сегодня, 6 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 114:101 в пользу домашней команды.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине третьей четверти лёгкий форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан после падения, как можно заметить, поставил подножку атакующему защитнику, новичку «Хьюстона» Амену Томпсону. По итогам этого эпизода произошла стычка с участием игроков обеих команд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Алперен Шенгюн, проведший на площадке в общей сложности 37 минут. За этот период турецкий баскетболист отметился 45 очками, 16 подборами, пятью перехватами и тремя результативными передачами.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 101
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 45, Грин - 23, Ванвлит - 21, Уитмор - 19, Томпсон - 2, Ландейл - 2, Смит II - 2, Холидей, Тэйт, Брукс, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Брэнэм - 20, Джонсон - 18, Сохан - 15, Вембаньяма - 10, Осман - 6, Коллинс - 6, Джонс - 4, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
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