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Форвард «Сан-Антонио» Сохан вступил в конфликт с новичком «Хьюстона» во время матча

Сегодня, 6 марта, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 114:101 в пользу домашней команды.

В середине третьей четверти лёгкий форвард «Сан-Антонио» Джереми Сохан после падения, как можно заметить, поставил подножку атакующему защитнику, новичку «Хьюстона» Амену Томпсону. По итогам этого эпизода произошла стычка с участием игроков обеих команд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Алперен Шенгюн, проведший на площадке в общей сложности 37 минут. За этот период турецкий баскетболист отметился 45 очками, 16 подборами, пятью перехватами и тремя результативными передачами.