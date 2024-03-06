Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» обыграть «Индиану»

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Сегодня, 6 марта, в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Даллас Маверикс» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 137:120.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 23 очками, семью подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал центровой Майлз Тёрнер. Он набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 19 очками, шестью подборами и 11 передачами.

После 63 матчей «Индиана» занимает восьмое место в Восточной конференции с 35 победами и 28 поражениями. «Даллас» расположился на восьмой строчке Западной конференции, выиграв 34 матча из 62.