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Даллас Маверикс — Индиана Пэйсерс 120:137, как сыграли, кто победил, результат матча регулярного чемпионата НБА 6 марта

Трипл-дабл Луки Дончича не помог «Далласу» обыграть «Индиану»
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Сегодня, 6 марта, в Далласе состоялся матч регулярного чемпионата (НБА), где встретились местный «Даллас Маверикс» и «Индиана Пэйсерс». Гости одержали победу со счётом 137:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 23 очками, семью подборами и тремя передачами.

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал центровой Майлз Тёрнер. Он набрал 20 очков, совершил четыре подбора и отдал две передачи. Разыгрывающий Тайриз Халибёртон отметился 19 очками, шестью подборами и 11 передачами.

После 63 матчей «Индиана» занимает восьмое место в Восточной конференции с 35 победами и 28 поражениями. «Даллас» расположился на восьмой строчке Западной конференции, выиграв 34 матча из 62.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 137
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 23, Вашингтон - 20, Гэффорд - 16, Грин - 6, Хардуэй-младший - 6, Экзам - 4, Харди - 2, Лоусон - 2, Джонс - 2, Лайвли, Пауэлл, Клебер , Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Топпин - 14, Макконнелл - 13, Сиакам - 13, Шиппард - 12, Смит - 11, Нембард - 10, Несмит - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
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