Все результаты игрового дня НБА 6 марта
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Сегодня, в ночь с 5 на 6 марта мск, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата было запланировано девять матчей. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 6 марта
- «Шарлотт Хорнетс» — «Орландо Мэджик» — 89:101.
- «Торонто Рэпторс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 98:139.
- «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 100:116.
- «Кливленд Кавальерс» — «Бостон Селтикс» — 105:104.
- «Бруклин Нетс» — «Филадельфия Сиксерс» — 112:107.
- «Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 118:110.
- «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 114:101.
- «Даллас Маверикс» — «Индиана Пэйсерс» — 120:137.
- «Денвер Наггетс» — «Финикс Санз» — матч продолжается.
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
89 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Мицич - 21, Манн - 18, Миллер - 18, Дав. Бертанс - 14, Уильямс - 9, Бриджес - 7, Ричардс - 2, Болден, Макгауэнс, Смит, Покушевски, Тор
Орландо Мэджик: Банкеро - 22, Энтони - 14, Картер - 12, Айзек - 11, Вагнер - 11, Блэк - 10, Харрис - 9, Вагнер - 8, Саггс - 4, Хьюстан, Океке, Инглс, Скофилд, Битадзе
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
98 : 139
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Торонто Рэпторс: Куикли - 17, Трент-мл. - 16, Барретт - 15, Олиник - 15, Фриман - 13, Нвора - 9, Портер - 5, Агбаджи - 3, Дик - 2, Ramsey - 2, Картон - 1, Макдэниелс, Гуйе, Темпл, Буше
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 34, Джонс - 17, Уильямсон - 16, Ингрэм - 12, Макколлум - 11, Маршалл - 11, Валанчюнас - 10, Нэнс - 6, Райан - 6, Альварадо - 5, Зеллер - 5, Brockington - 4, Хоукинс - 2, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 21, Богданович - 19, Ачиува - 15, Харт - 14, Макбрайд - 11, Бёркс - 11, Хартенштайн - 5, Симс - 4, Топпин, Браун, Брансон, Милтон
Атланта Хоукс: Джонсон - 26, Хантер - 22, Мюррей - 21, Бей - 17, Капела - 13, Форрест - 5, Богданович - 5, Фернанду - 4, Мэтьюз - 3, Бафкин, Уиндлер, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 104
Бостон Селтикс
Бостон
Кливленд Кавальерс: Уэйд - 23, Аллен - 21, Гарлэнд - 16, Окоро - 16, ЛеВерт - 10, Ньянг - 9, Меррилл - 6, Мобли - 4, Купер, Нэнс, Портер, Бейтс, Джонс
Бостон Селтикс: Тейтум - 26, Порзингис - 24, Браун - 21, Холидэй - 12, Хорфорд - 7, Хозер - 5, Корнет - 4, Уайт - 3, Притчард - 2, Бриссетт, Уолш, Спрингер, Михайлюк
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 107
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Шрёдер - 20, Финни-Смит - 20, Уокер - 19, Клэкстон - 17, Бриджес - 15, Смит - 7, Джонсон - 6, Уилсон - 4, Уотфорд - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Клауни, Томас
Филадельфия Сиксерс: Убре - 30, Харрис - 18, Пэйн - 15, Лоури - 14, Хилд - 13, Мартин - 6, Рид - 5, Бамба - 4, Батюм - 2, Даутин, Каунсил, Смит
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Батлер - 26, Адебайо - 18, Робинсон - 18, Розир - 17, Мартин - 15, Жакез-мл. - 11, Йович - 8, Хайсмит - 3, Робинсон - 2, Райт, Суидер, Брайант, Лав
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Фонтеккио - 22, Айви - 16, Дюрен - 14, Стюарт - 13, Томпсон - 9, Фурнье - 7, Уайзмен - 6, Браун, Флинн, Гримс, Сассер
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 101
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 45, Грин - 23, Ванвлит - 21, Уитмор - 19, Томпсон - 2, Ландейл - 2, Смит II - 2, Холидей, Тэйт, Брукс, Уильямс, Баллок, Грин, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Брэнэм - 20, Джонсон - 18, Сохан - 15, Вембаньяма - 10, Осман - 6, Коллинс - 6, Джонс - 4, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 137
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 23, Вашингтон - 20, Гэффорд - 16, Грин - 6, Хардуэй-младший - 6, Экзам - 4, Харди - 2, Лоусон - 2, Джонс - 2, Лайвли, Пауэлл, Клебер , Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Топпин - 14, Макконнелл - 13, Сиакам - 13, Шиппард - 12, Смит - 11, Нембард - 10, Несмит - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Овертайм
107 : 117
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Строутер, Тайсон, Колдуэлл-Поуп, Джордан, Джексон, Уотсон, Холидэй, Йокич, Ннаджи, Пикетт, Маррей, Хафф, Гордон
Финикс Санз: Бил, Аллен, Бол, О'Нил, Ойбанкс, Нуркич, Родди, Гордон, Азубуике, Янг, Дюрант, Ли
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