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Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим четыре трипл-дабла подряд с 30+ очками

Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим четыре трипл-дабла подряд с 30+ очками
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Разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индиана Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 120:137.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал как раз Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

Таким образом, 25-летний баскетболист стал третьим игроком в истории НБА, кто на протяжении четырёх матчей подряд сумел оформить трипл-дабл с 30+ очками. Ранее это удавалось только Расселлу Уэстбруку (5 матчей подряд) и Оскару Робертсону (4 матча).

Отметим, что после 62 матчей «Даллас» расположился на восьмой строчке Западной конференции, выиграв 34 матча.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2024, среда. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
120 : 137
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Ирвинг - 23, Вашингтон - 20, Гэффорд - 16, Грин - 6, Хардуэй-младший - 6, Экзам - 4, Харди - 2, Лоусон - 2, Джонс - 2, Лайвли, Пауэлл, Клебер , Моррис
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 20, Халибёртон - 19, Матурин - 19, Топпин - 14, Макконнелл - 13, Сиакам - 13, Шиппард - 12, Смит - 11, Нембард - 10, Несмит - 6, Уокер, Браун, Джонсон, Джексон, Чьебв
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