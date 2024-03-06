Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим четыре трипл-дабла подряд с 30+ очками

Разыгрывающий, лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индиана Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 120:137.

Самым результативным игроком матча стал как раз Лука Дончич, оформивший трипл-дабл. На его счету 39 очков, 10 подборов и 11 результативных передач.

Таким образом, 25-летний баскетболист стал третьим игроком в истории НБА, кто на протяжении четырёх матчей подряд сумел оформить трипл-дабл с 30+ очками. Ранее это удавалось только Расселлу Уэстбруку (5 матчей подряд) и Оскару Робертсону (4 матча).

Отметим, что после 62 матчей «Даллас» расположился на восьмой строчке Западной конференции, выиграв 34 матча.