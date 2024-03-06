О'Нил заплатил Кроуфорду за проигранный спор купюрами с изображением своего лица

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), популярный американский игрок Шакил О'Нил во время одного из ТВ-шоу заплатил экс-игроку НБА Джамалу Кроуфорду купюрами с изображением своего лица.
Фото: NBA Buzz
До этого О'Нил и Кроуфорд спорили по поводу победителя в матче «Денвер Наггетс» и «Финикс Санз». Напомним, в ночь с 5 на 6 марта мск на «Болл-Арене» в американском Денвере прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Денвер Наггетс» уступили «Финикс Санз» со счётом 107:117 OT.
В составе хозяев площадки дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 25 очков, 16 подборов и пять результативных передач. Это поражение прервало победную серию «Денвера» в регулярном чемпионате, которая составила в итоге шесть матчей.
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