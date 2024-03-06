Метта Уорлд Пис рассказал, почему он хотел уйти из «Лейкерс»

Экс-баскетболист НБА Метта Уорлд Пис рассказал, что в самом начале кампании-2009/2010 он попросил «Лос-Анджелес Лейкерс» об обмене, потому что ему было трудно адаптироваться к новой роли.

До перехода в стан «озёрников» Пис играл более значимую роль на площадке.

«Я просил об обмене. Помню, я попросил об обмене в начале сезона, потому что просто не мог смириться со своей ролью. Но потом я поговорил с Бассом. Он невероятный человек. Он сказал: «Ты пришёл сюда, чтобы побеждать», и я ответил: «Это правда». Я хотел просто освоить свою позицию. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к этому. Я хотел сделать всё возможное в своей роли. Помню, в финале я был готов. В одной игре я попал всего два броска. Помню, как в Бостоне я попал два броска. И это было круто. В тот момент я наконец-то смирился с этим. Но это заняло у меня много времени», — сказал Пис в подкасте Silver Screen and Roll.