Тренер «Жальгирис» Тринкьери оценил навыки игрока «Маккаби» Уэйда Болдуина

Главный тренер литовского клуба «Жальгирис» итальянец Андреа Тринкьери высоко оценил израильский клуб «Маккаби» и Уэйда Болдуина, который играет в нём на позиции защитника. «Жальгирис» и «Маккаби» проведут игру завтра, 7 марта, в рамках Евролиги.

«Уэйд, во-первых, один из лучших игроков Евролиги. Набор навыков в его теле уникален. Мне кажется, что слишком легкомысленно сказать, что он «‎горячая голова»‎ (до этого журналист, когда задавал вопрос о работе с Уэйдом, позволил себе сравнить Уэйда Болдуина с «‎‎горячей головой».‎‎ — Прим. «‎Чемпионата»‎). Может быть, так оно и было, но сейчас я вижу очень зрелого человека с богатым внутренним миром. Этот год был очень удивительным, я сильно устал, но не жалею обо всём, что сделал.

Возможность видеть такой расцвет личности не имеет для меня никакой цены. Ты можешь повесить на него ярлык, пусть он будет «горячей головой». Обо мне также много говорят и пишут. И меня это не занимает. Когда вы смотрите на игрока, вы всегда можете увидеть и найти недостатки. А посмотрев с другой стороны, вы увидите его талант и все его положительные качества. Уэйд — игрок, который дал мне очень много. Я сказал, что работать с ним нелегко, но он, безусловно, имеет большой, очень большой потенциал»‎, — приводит слова Тринкьери портал Basket News.