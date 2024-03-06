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Экс-игрок «Зенита» Томпкинс продлил контракт с «Црвеной Звездой» на месяц — Meridian Sport

Экс-игрок «Зенита» Томпкинс продлил контракт с «Црвеной Звездой» на месяц — Meridian Sport
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Экс-игрок команды «Зенит» и «Лос-Анджелес Клипперс» Трэй Томпкинс продлил контракт с сербским клубом «Црвена Звезда» ещё на один месяц. Об этом стало известно порталу Meridian Sport.

Сам атлет уже проходит этапы технической и физической подготовки, о чём сообщил главный тренер клуба Яннис Сферопулос. По его словам, Трэй приступил к тренировкам, делая акцент на нескольких конкретных техниках, после чего он начнёт работать с командой. Завершив подготовительный процесс, Томпкинс сможет выходить на площадку и играть за команду.

Напомним, Томпкинс заключил контракт с «Црвеной Звездой» в феврале 2024 года на один месяц. Однако за прошедшее время с момента заключения соглашения Трэй не дебютировал.

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