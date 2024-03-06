Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм выразил восхищение игрой Д'Анджело Расселла

Дарвин Хэм выразил восхищение игрой Д'Анджело Расселла
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил восхищение игрой разыгрывающего в его команде Д'Анджело Расселла.

«‎У Д'Анджело бывают такие моменты, когда он может бросить мяч в кольцо любым способом, и он обязательно попадёт. Здорово видеть, как он веселится, как товарищи по команде подбадривают его, как он решителен и агрессивен. Д'Анджело очень талантлив, и он нам нужен. Нам нужно, чтобы он играл на таком же высоком уровне, чтобы мы добились окончательного успеха. Он может многое. Д'Анджело агрессивно забрасывает мяч, настраивает своих товарищей по команде и может перейти в оборону. Мне нравится, когда он выходит на площадку, после чего он преуспевает в своей работе и находится в отличном ритме»‎, — приводит слова Хэма портал Lakers Nation.

Материалы по теме
Д'Анджело Расселл повторил клубное достижение Коби Брайанта 18-летней давности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android