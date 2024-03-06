Дарвин Хэм выразил восхищение игрой Д'Анджело Расселла

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм выразил восхищение игрой разыгрывающего в его команде Д'Анджело Расселла.

«‎У Д'Анджело бывают такие моменты, когда он может бросить мяч в кольцо любым способом, и он обязательно попадёт. Здорово видеть, как он веселится, как товарищи по команде подбадривают его, как он решителен и агрессивен. Д'Анджело очень талантлив, и он нам нужен. Нам нужно, чтобы он играл на таком же высоком уровне, чтобы мы добились окончательного успеха. Он может многое. Д'Анджело агрессивно забрасывает мяч, настраивает своих товарищей по команде и может перейти в оборону. Мне нравится, когда он выходит на площадку, после чего он преуспевает в своей работе и находится в отличном ритме»‎, — приводит слова Хэма портал Lakers Nation.