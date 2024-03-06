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Игрок «Зенита» Сергей Карасёв высказался о победе команды над «Пармой»

Игрок «Зенита» Сергей Карасёв высказался о победе команды над «Пармой»
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Игрок «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу команды над «Пармой» в рамках второго этапа регулярного турнира Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Группа А
06 марта 2024, среда. 18:00 МСК
Парма
Пермский край
Окончен
73 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Парма: Джонсон - 19, Брайс - 17, Риз - 13, Соломон - 12, Ильницкий - 7, Абдулбасиров - 3, Халтурин - 2, Перевалов, Морозов, Платунов, Тучков, Чебуркин
Зенит: Карасёв - 18, Курич - 16, Эртель - 15, Дублевич - 7, Морман - 7, Фрейзер - 6, Хантер - 6, Вольхин - 4, Жбанов - 4, Захаров, Клименко, Зубков

«Это очень важная игра для нас после домашних побед над «Локо» и ЦСКА на втором этапе. Матч был тяжёлым, потому что нужно было выдержать ту же концентрацию и играть с той же самоотдачей. Мы знали, что «Парма» у себя дома играет очень хорошо, и если брать последние восемь игр, то пермяки были лучшими в лиге с показателями 7-1 — они обыграли и ЦСКА, и УНИКС, которые находились в хорошей форме.

Поздравляю всех ребят, мы выполнили установку на игру. «Парма» забила нам на 10-12 очков меньше своей средней статистики, то есть мы довольно неплохо отыграли в защите. В нападении в первой половине попали свои броски, во второй процент немного упал, но мы всё равно двигали мяч, играли командно и за счёт этого победили», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.

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