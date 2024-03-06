Игрок «Зенита» Сергей Карасёв высказался о победе команды над «Пармой»

Игрок «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу команды над «Пармой» в рамках второго этапа регулярного турнира Единой лиги ВТБ.

«Это очень важная игра для нас после домашних побед над «Локо» и ЦСКА на втором этапе. Матч был тяжёлым, потому что нужно было выдержать ту же концентрацию и играть с той же самоотдачей. Мы знали, что «Парма» у себя дома играет очень хорошо, и если брать последние восемь игр, то пермяки были лучшими в лиге с показателями 7-1 — они обыграли и ЦСКА, и УНИКС, которые находились в хорошей форме.

Поздравляю всех ребят, мы выполнили установку на игру. «Парма» забила нам на 10-12 очков меньше своей средней статистики, то есть мы довольно неплохо отыграли в защите. В нападении в первой половине попали свои броски, во второй процент немного упал, но мы всё равно двигали мяч, играли командно и за счёт этого победили», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.