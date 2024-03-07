Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Бешикташ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин против вручения Вембаньяме награды «Лучший оборонительный игрок НБА»

Дрэймонд Грин против вручения Вембаньяме награды «Лучший оборонительный игрок НБА»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что 20-летний центровой клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма не заслуживает награды «Лучшего оборонительного игрока НБА».

«Мне кажется, что вы не можете вручать эту награду тому, кто занимает 24-е место в списке лучших защитников НБА. Если вы сделаете это, то вам следует дать Джейсону Тейтуму награду «‎Самого ценного игрока НБА», — сказал Грин на своём YouTube-канале.

Напомним, Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года и дебютировал в лиге 25 октября того же года в игре с «Даллас Маверикс». На данный момент Виктор является самым высоким игроком лиги наравне с Бобаном Марьяновичем — их рост составляет 224 см.

Материалы по теме
Дрэймонд Грин рассказал, кем из игроков вдохновлялся в начале карьеры
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android