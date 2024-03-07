Дрэймонд Грин против вручения Вембаньяме награды «Лучший оборонительный игрок НБА»

Тяжёлый форвард, один из лидеров команды «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что 20-летний центровой клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма не заслуживает награды «Лучшего оборонительного игрока НБА».

«Мне кажется, что вы не можете вручать эту награду тому, кто занимает 24-е место в списке лучших защитников НБА. Если вы сделаете это, то вам следует дать Джейсону Тейтуму награду «‎Самого ценного игрока НБА», — сказал Грин на своём YouTube-канале.

Напомним, Виктор Вембаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА 2023 года и дебютировал в лиге 25 октября того же года в игре с «Даллас Маверикс». На данный момент Виктор является самым высоким игроком лиги наравне с Бобаном Марьяновичем — их рост составляет 224 см.